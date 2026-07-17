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INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil prende em Apucarana dupla com canetas emagrecedoras furtadas em Londrina

Investigação aponta que homem de Santa Catarina e mulher do Paraná integram grupo especializado em crimes contra farmácias da região

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 18:46:38 Editado em 17.07.2026, 18:50:52
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A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (17), um homem e uma mulher suspeitos de furtarem cerca de R$ 50 mil em canetas emagrecedoras de uma farmácia em Londrina. A dupla foi localizada em Apucarana após investigação que rastreou o veículo utilizado no crime. Os detidos responderão por furto qualificado.

-LEIA MAIS: Polícia Federal apreende 225 kg de drogas em Maringá

A ação foi coordenada pelo setor de furtos e roubos da 10ª Subdivisão Policial (SDP) de Londrina. De acordo com o delegado André Garcia, da 17ª SDP de Apucarana, que deu apoio na operação, as equipes agiram rapidamente após o crime. "O furto aconteceu na madrugada de hoje (sexta-feira) em uma farmácia na cidade de Londrina. Os policiais civis do setor de furtos e roubos da 10ª SDP iniciaram as diligências, identificaram o veículo utilizado nesse furto e tomaram conhecimento de que esse veículo se deslocou até a cidade de Apucarana", disse.

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Polícia Civil prende em Apucarana dupla com canetas emagrecedoras furtadas em Londrina
AutorCanetas furtadas de farmácia de Londrina - Foto: Gabriel Jacuboski/TNOnline


O veículo foi encontrado escondido em uma residência no Jardim América em Apucarana, onde a polícia também localizou as canetas furtadas e os suspeitos: um homem oriundo de Santa Catarina e uma mulher de 57 anos, moradora de Apucarana, que tem histórico profissional na área da saúde.

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O alto custo desses medicamentos nas farmácias foi o atrativo para os criminosos. "Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que esse tipo de medicamento tem um valor de mercado bastante considerável. E, nesse caso, o total dos bens subtraídos chega a R$ 50 mil", afirmou o delegado.

A presença de uma profissional de saúde entre os suspeitos chamou a atenção dos investigadores. A Polícia Civil acredita que a mulher utilizaria seu conhecimento para comercializar e aplicar o produto no mercado ilegal. "Nós acreditamos que eles mesmos fariam a revenda e, até mesmo, a aplicação desse medicamento", disse.

O delegado aproveitou a operação para fazer um alerta de saúde pública. Canetas emagrecedoras são produtos sensíveis e demandam controle rigoroso de temperatura, o que não ocorre na venda clandestina.

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Polícia Civil prende em Apucarana dupla com canetas emagrecedoras furtadas em Londrina
AutorDelegado André Garcia fala sobre prisões - Foto: Gabriel Jacuboski/TNOnline


"Esse tipo de medicamento exige um cuidado específico. É preciso uma refrigeração ininterrupta. Em farmácias convencionais, isso é garantido, no entanto, no mercado negro, ninguém pode garantir que essas condições serão mantidas".

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