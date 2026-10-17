Polícia Civil prende em Apucarana dois foragidos condenados por extorsão e quebra de medida protetiva

Ações da 17ª SDP ocorreram na sexta-feira; um dos criminosos tentou fugir pulando muros de residências antes de ser detido

A Polícia Civil do Paraná prendeu dois foragidos da Justiça na sexta-feira (16), em Apucarana (PR). Ambos possuíam mandados de prisão definitivos expedidos pela Vara de Execuções Penais de Londrina por crimes que incluem extorsão e descumprimento de medida protetiva de urgência. As ações foram conduzidas por agentes da 17ª Subdivisão Policial (SDP).

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O primeiro detido, de 57 anos, era procurado após fugir do sistema prisional de Assaí. Ele foi localizado por volta das 15h no Jardim Colonial II e tentou escapar da abordagem pulando muros e invadindo quintais vizinhos, mas acabou contido pelos policiais. O homem tem uma pena restante de mais de quatro anos em regime fechado, que engloba também os delitos de ameaça e resistência.

Já no período da noite, por volta das 23h, a equipe prendeu um homem de 39 anos na Rua Papagaio, no Núcleo Habitacional Michel Soni. A captura ocorreu em via pública durante a Operação Saturação, que busca intensificar a presença policial em pontos estratégicos da cidade para o cumprimento de ordens judiciais. O condenado deve cumprir mais de seis anos de prisão por extorsão, violação de domicílio e quebra de medida protetiva.

Após as prisões, os dois homens foram imediatamente encaminhados à Cadeia Pública de Apucarana, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento de suas penas.