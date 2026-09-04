Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
SEGURANÇA

Polícia Civil já recuperou e devolveu 21 celulares aos donos neste ano em Apucarana

Entrega do vigésimo primeiro aparelho ocorreu nesta sexta-feira; corporação alerta para a importância de informar o IMEI no registro da ocorrência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Civil já recuperou e devolveu 21 celulares aos donos neste ano em Apucarana
Autor 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, alcançou a marca de 21 celulares recuperados e devolvidos aos proprietários ao longo deste ano. A entrega do vigésimo primeiro aparelho aconteceu nesta sexta-feira (4), resultado das investigações conduzidas pelo Setor de Furtos e Roubos da unidade. O balanço de 2026 chama a atenção pelo alto valor financeiro de grande parte dos bens restituídos.

-LEIA MAIS: Polícia Federal cumpre mandado durante operação contra abuso sexual infantil no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na lista de eletrônicos que retornaram às mãos das vítimas estão oito iPhones das linhas Pro e Pro Max, incluindo modelos recentes como as versões 15, 16 e 17. Além dos aparelhos da Apple, os policiais também conseguiram rastrear e recuperar smartphones de marcas como Xiaomi, Samsung e Motorola. A corporação explica que essa é uma atividade contínua e que o sucesso da operação depende diretamente das informações iniciais fornecidas pelos cidadãos.

A partir do registro da ocorrência, os investigadores realizam diligências cruzadas para identificar a localização exata do telefone e checar sua procedência. No entanto, para que o aparelho seja efetivamente encontrado e devolvido, a Polícia Civil reforça que é indispensável registrar o Boletim de Ocorrência de forma imediata após o furto, roubo ou extravio.

O detalhe mais importante na hora de acionar as autoridades é o fornecimento do IMEI, que funciona como uma espécie de chassi ou impressão digital do telefone. É esse identificador único que permite à polícia individualizar o aparelho no sistema, facilitando o rastreio. Por conta disso, a principal orientação de segurança é que os proprietários deixem o número do IMEI guardado em um local seguro, além de preservarem notas fiscais e documentos que comprovem a posse do dispositivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Furto polícia civil Recuperação de celulares segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV