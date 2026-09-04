Polícia Civil já recuperou e devolveu 21 celulares aos donos neste ano em Apucarana

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, alcançou a marca de 21 celulares recuperados e devolvidos aos proprietários ao longo deste ano. A entrega do vigésimo primeiro aparelho aconteceu nesta sexta-feira (4), resultado das investigações conduzidas pelo Setor de Furtos e Roubos da unidade. O balanço de 2026 chama a atenção pelo alto valor financeiro de grande parte dos bens restituídos.

-LEIA MAIS: Polícia Federal cumpre mandado durante operação contra abuso sexual infantil no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na lista de eletrônicos que retornaram às mãos das vítimas estão oito iPhones das linhas Pro e Pro Max, incluindo modelos recentes como as versões 15, 16 e 17. Além dos aparelhos da Apple, os policiais também conseguiram rastrear e recuperar smartphones de marcas como Xiaomi, Samsung e Motorola. A corporação explica que essa é uma atividade contínua e que o sucesso da operação depende diretamente das informações iniciais fornecidas pelos cidadãos.

A partir do registro da ocorrência, os investigadores realizam diligências cruzadas para identificar a localização exata do telefone e checar sua procedência. No entanto, para que o aparelho seja efetivamente encontrado e devolvido, a Polícia Civil reforça que é indispensável registrar o Boletim de Ocorrência de forma imediata após o furto, roubo ou extravio.

O detalhe mais importante na hora de acionar as autoridades é o fornecimento do IMEI, que funciona como uma espécie de chassi ou impressão digital do telefone. É esse identificador único que permite à polícia individualizar o aparelho no sistema, facilitando o rastreio. Por conta disso, a principal orientação de segurança é que os proprietários deixem o número do IMEI guardado em um local seguro, além de preservarem notas fiscais e documentos que comprovem a posse do dispositivo.