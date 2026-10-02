Polícia Civil investiga morte de homem que teria invadido casa no João Paulo







A Polícia Civil abriu um procedimento para investigar as circunstâncias da morte de um homem, com idade estimada entre 40 e 50 anos, ocorrida na tarde desta sexta-feira (2) na Rua Rio Apucarana, no Núcleo João Paulo, em Apucarana. A principal linha de investigação aponta para uma queda acidental, possivelmente motivada por uma tentativa de furto, e que pode ter sido agravada por um choque elétrico ou mal súbito.



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De acordo com o delegado responsável pelo caso, Victor Hugo Torres, a vítima apresentava comportamento alterado momentos antes de falecer. "Ao que tudo indica, ele invadiu a residência. Ele parecia estar também com um certo surto, tentando fugir de alguém, que não foi visto, e pulou essa residência", detalhou a autoridade.

Testemunhas relataram que o homem tropeçou e caiu algumas vezes ao tentar pular muros vizinhos antes de acessar o imóvel, que está desabitado e à venda. No local, o homem teria escalado a parte dos fundos e sofrido uma queda fatal. A suspeita de furto é considerada porque ele foi encontrado caído com uma antena parabólica sobre o corpo. "É possível ainda que estivesse subtraindo ali a antena. Não dá para cravar dizer que foi isso que aconteceu, evidentemente, mas ele estava com a antena sobre si quando ele caiu e foi visto pelas pessoas", explicou o delegado.

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Polícia Civil investiga o caso - Foto: TNOnline Polícia Civil investiga o caso - Foto: TNOnline





A Polícia Civil descartou preliminarmente a ocorrência de homicídio. Boatos sobre um possível corte no pescoço da vítima foram desmentidos pela investigação, que encontrou apenas ferimentos nas mãos e nos joelhos, característicos das quedas sofridas no percurso. No entanto, um detalhe médico chamou a atenção da perícia: "O que ele tem é marca de cirurgia cardíaca, então pode ser que tenha sido um fator determinante para o óbito dele", pontuou o delegado, reforçando o relato anterior da PM de que o homem gritava por socorro queixando-se de um ataque do coração.

A identidade oficial do homem ainda não foi confirmada, pois ele carregava múltiplos documentos. Segundo as investigações iniciais, trata-se de uma pessoa possivelmente em situação de rua. Se a identidade preliminar for atestada, o indivíduo possui passagens pela polícia por violência doméstica e embriaguez ao volante. A área foi isolada para o trabalho do Instituto de Criminalística, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana. Apenas o exame de necropsia poderá atestar se a causa da morte foi traumatismo pela queda, choque na cerca elétrica ou um infarto agudo. Nenhum familiar compareceu ao local até o fechamento desta reportagem.

