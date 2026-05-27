Polícia Civil investiga morte de homem deixado em hospital após suposto choque elétrico





A Polícia Civil de Apucarana instaurou nesta quarta-feira (27) um inquérito para investigar a morte de um homem que deu entrada no Hospital da Providência na noite de terça-feira (26) após sofrer uma suposta descarga elétrica. A vítima foi levada à unidade de saúde por duas pessoas não identificadas, que deixaram o local antes da chegada das forças de segurança.

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A ocorrência teve início com o acionamento da Polícia Militar (PM) pela equipe do próprio hospital. O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, explicou que a corporação assumiu o caso e abriu inquérito policial para investigar as circunstâncias da morte. "A Polícia Civil foi acionada após primeiro atendimento da Polícia Militar."

Segundo os relatos colhidos no local, o rapaz já chegou à unidade sem os sinais vitais. "Os policiais militares receberam a notícia no Hospital da Providência de que dois indivíduos levaram até o local um terceiro indivíduo que provavelmente teria sido eletrocutado", detalhou o delegado. Quando as equipes policiais chegaram, a dupla que transportou o corpo já havia ido embora.

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O corpo foi encaminhado para exames periciais. "Requisitamos a realização do exame de necropsia, mas tudo indica que, de fato, esse indivíduo teria morrido eletrocutado", afirmou Rodrigues.





Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso - Foto: TNOnline Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso - Foto: TNOnline





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As diligências agora se concentram em descobrir a identidade dos homens que deixaram a vítima no hospital, bem como o local exato e as condições em que o choque ocorreu. "Nesse momento estou com a minha equipe na rua, tentando levantar informações, inclusive qualificar os indivíduos que deixaram o falecido no hospital", destacou o chefe da 17ª SDP na manhã desta quarta-feira.



Inicialmente, as autoridades tratam o caso como morte acidental, mas nenhuma linha de investigação foi totalmente descartada. "A partir de agora, vamos instaurar o inquérito policial para entender as circunstâncias desse óbito, como ele morreu eletrocutado e o local onde esses fatos ocorreram para que possamos requisitar os demais exames periciais."