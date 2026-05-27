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APUCARANA

Polícia Civil investiga morte de homem deixado em hospital após suposto choque elétrico

Vítima foi levada para o Hospital da Providência por dois outros homens, que foram embora antes da chegada da PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 14:16:29 Editado em 27.05.2026, 14:43:39
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A Polícia Civil de Apucarana instaurou nesta quarta-feira (27) um inquérito para investigar a morte de um homem que deu entrada no Hospital da Providência na noite de terça-feira (26) após sofrer uma suposta descarga elétrica. A vítima foi levada à unidade de saúde por duas pessoas não identificadas, que deixaram o local antes da chegada das forças de segurança.

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-LEIA MAIS: Homem sofre parada cardíaca e morre no hospital após suposto choque em Apucarana

A ocorrência teve início com o acionamento da Polícia Militar (PM) pela equipe do próprio hospital. O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, explicou que a corporação assumiu o caso e abriu inquérito policial para investigar as circunstâncias da morte. "A Polícia Civil foi acionada após primeiro atendimento da Polícia Militar."

Segundo os relatos colhidos no local, o rapaz já chegou à unidade sem os sinais vitais. "Os policiais militares receberam a notícia no Hospital da Providência de que dois indivíduos levaram até o local um terceiro indivíduo que provavelmente teria sido eletrocutado", detalhou o delegado. Quando as equipes policiais chegaram, a dupla que transportou o corpo já havia ido embora.

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O corpo foi encaminhado para exames periciais. "Requisitamos a realização do exame de necropsia, mas tudo indica que, de fato, esse indivíduo teria morrido eletrocutado", afirmou Rodrigues.


Polícia Civil investiga morte de homem deixado em hospital após suposto choque elétrico
AutorPolícia Civil abriu inquérito para investigar o caso - Foto: TNOnline


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As diligências agora se concentram em descobrir a identidade dos homens que deixaram a vítima no hospital, bem como o local exato e as condições em que o choque ocorreu. "Nesse momento estou com a minha equipe na rua, tentando levantar informações, inclusive qualificar os indivíduos que deixaram o falecido no hospital", destacou o chefe da 17ª SDP na manhã desta quarta-feira.

Inicialmente, as autoridades tratam o caso como morte acidental, mas nenhuma linha de investigação foi totalmente descartada. "A partir de agora, vamos instaurar o inquérito policial para entender as circunstâncias desse óbito, como ele morreu eletrocutado e o local onde esses fatos ocorreram para que possamos requisitar os demais exames periciais."

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CHOQUE ELÉTRICO incidente investigação policial segurança
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