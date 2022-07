Polícia Civil investiga atropelamento com morte em Apucarana

Da Redação

A Polícia Civil, de Apucarana, investiga o atropelamento registrado na sexta-feira (15), que resultou na morte da aposentada de Apucarana, Ângela Maria dos Santos Viana, de 60 anos. O acidente envolvendo um Chevrolet Corsa ocorreu por volta das 18h30, na Rua Osório Ribas, esquina com a Rua Bandeirantes, na área central da cidade.

A diarista chegou a ser encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Providência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Conforme a irmã de Ângela, Luciane Paschoal, quando a aposentada ia atravessar a rua na faixa de pedestre, um dos carros parou, mas o outro, não.

"Ela sofreu uma parada cardíaca, foi reanimada e precisou ser entubada. No entanto, no hospital ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do carro disse que estava a 40 km/h, mas tenho dúvidas, pois ela foi arremessada a 12 metros de distancia", lamenta.

Ângela era aposentada, mas segundo a irmã, trabalhava como diarista para complementar a renda familiar. Ela completaria 61 anos neste domingo (17), dois dias depois de sua morte.

De acordo com Gabriella Picanço Xavier, assessora de comunicação da Polícia Militar (PM), o atropelamento ocorreu por volta das 18h30, desta sexta-feira (15). "O motorista foi identificado e parou para prestar socorro à vítima. Além disso, o carro não possuía pendências e o condutor é regularmente habilitado", observa.

Conforme informações da Polícia Civil de Apucarana, por ser um acidente com morte, o caso é investigado pela equipe responsável.

Por, Fernanda Neme

fonte: Reprodução

