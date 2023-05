Polícia Civil indicia apucaranense suspeito de esfaquear influencer

Da Redação

Influenciadora Daniele Gonçalves, 32 anos

A Polícia Civil de Londrina, norte do Paraná, indiciou o apucaranense Gabriel Augusto, 26 anos, por tentativa de homicídio quadruplamente qualificado. Ele esfaqueou a ex-companheira, a influenciadora Daniele Gonçalves, 32 anos, nas regiões do rosto e braço.

O crime aconteceu em Londrina, no dia 9 de maio, em frente à casa da vítima. Em depoimento, ela disse que Gabriel usou um facão para quebrar o vidro do veículo e desferir os golpes. Após nove dias internada no Hospital Universitário (HU), a influenciadora recebeu alta na quinta-feira (18).

O morador de Apucarana foi preso na manhã do dia 11, em uma clínica psiquiátrica de Maringá, também no norte do Estado, e transferido ao Complexo Médico Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Conforme a defesa, Gabriel deve ser submetido a exames de insanidade mental para apurar se, de fato, ele tem alguma doença mental. O advogado Sergio Luis Barroso afirma que a defesa reuniu farta documentação com laudos médicos e receitas de medicamentos do qual o apucaranense faz uso.

