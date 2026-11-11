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DROGA APREENDIDA

Polícia Civil incinera 6,8 toneladas de maconha em Apucarana

Ação mobiliza equipes desde as primeiras horas da manhã; entorpecente havia sido apreendido pela PRF em setembro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, realiza nesta quarta-feira (11) a incineração de 6,8 toneladas de maconha. O entorpecente foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no mês de setembro, em uma operação que resultou na prisão em flagrante do responsável pelo transporte.

-LEIA MAIS: Médicos alertam para o uso indiscriminado de B12 e reforçam a necessidade de indicação clínica

Segundo o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, a destruição de uma quantidade tão expressiva de droga exigiu planejamento logístico minucioso. Segundo ele, o trabalho começou às 7 horas e deve terminar somente após às 20 horas.

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"Foi necessário realizar toda uma logística, uma vez que é uma quantidade muito grande de maconha. São quase 7 toneladas e existe uma certa dificuldade até para fazer a queima dessa droga nas caldeiras", destacou o delegado. A incineração é feita em uma empresa da cidade.


Polícia Civil incinera 6,8 toneladas de maconha em Apucarana
AutorIncineração ocorre nesta quarta-feira (11) - Foto: Divulgação PC-PR

Os trabalhos começaram cedo. "Nós começamos o trabalho às 7h da manhã, fazendo o carregamento e o transporte da droga até o local onde ela está sendo incinerada", relatou. As equipes da delegacia atuaram tanto no carregamento quanto na segurança do perímetro.

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O delegado confirmou que a operação desta quarta-feira focou exclusivamente na apreensão da PRF. Ele acrescentou que a destruição de outras drogas apreendidas pelas demais forças de segurança da cidade (Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal) será programada para um momento oportuno, com expectativa de realização até o fim do ano.

"São fardos pesados, alguns de 30km a 40 kg. Foi necessário criar toda uma logística de carregamento, frete de veículo para que a gente pudesse levar essa droga até o local de incineração e todo o cuidado com o perímetro", finalizou.


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