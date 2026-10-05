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INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil identifica homem encontrado morto em Apucarana

Delegado aponta hipótese inicial de óbito por causas naturais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Delegado fala sobre corpo encontrado em Apucarana.Para ficar por dentro de todas as notícias de Apucarana e região, acesse o site TNOnline: https://tnonline.... TNOnline TV




A Polícia Civil identificou o homem encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (5)m em Apucarana, no norte do Paraná. Trata-se de Gilsonmar Braz, de 48 anos, morador do Jardim Ponta Grossa. O corpo foi localizado na Rua Presidente Vargas, mobilizando equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML).

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- LEIA MAIS: Corpo de homem é encontrado em terreno baldio no Jardim Ponta Grossa em Apucarana

De acordo com o delegado da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, André Garcia, após o trabalho pericial da Polícia Científica, a hipótese de crime violento foi descartada preliminarmente. "Não há nenhum indicativo de violência, não há testemunhas relatando qualquer tipo de agressão, não há indícios de facada, de tiros", afirmou o delegado. Garcia também mencionou que as marcas no corpo não sugerem agressão de terceiros.

A investigação apontou que ao homem já enfrentava condições médicas severas. "Me parece que ele tinha um histórico de problemas de saúde, notadamente cirrose e problemas com consumo excessivo de álcool. Por enquanto, trabalhamos com a hipótese mais plausível de morte natural", declarou Garcia. Gilsonmar não era considerado desaparecido pelas autoridades. Segundo o delegado, ele estava na região por motivos pessoais.

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Polícia Civil identifica homem encontrado morto em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores


"Há relatos de que ele frequentava essa região aqui porque mantinha um relacionamento com uma moça que mora aqui na rua", disse. O estado do corpo também forneceu indícios sobre a janela de tempo do óbito. "A julgar pelas condições do cadáver, eu imagino que a morte tenha ocorrido na manhã de hoje mesmo", completou. O corpo foi recolhido e levado ao IML. A Polícia Civil aguarda o laudo de necropsia para determinar a causa exata da morte.

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crime em Apucarana investigação de morte Morte de Gilsonmar Braz Polícia Civil Paraná Relato de óbito Saúde e alcoolismo
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