Polícia Civil identifica homem encontrado morto em Apucarana
Delegado aponta hipótese inicial de óbito por causas naturais
Delegado fala sobre corpo encontrado em Apucarana.Para ficar por dentro de todas as notícias de Apucarana e região, acesse o site TNOnline: https://tnonline.... TNOnline TV
A Polícia Civil identificou o homem encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (5)m em Apucarana, no norte do Paraná. Trata-se de Gilsonmar Braz, de 48 anos, morador do Jardim Ponta Grossa. O corpo foi localizado na Rua Presidente Vargas, mobilizando equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML).
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De acordo com o delegado da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, André Garcia, após o trabalho pericial da Polícia Científica, a hipótese de crime violento foi descartada preliminarmente. "Não há nenhum indicativo de violência, não há testemunhas relatando qualquer tipo de agressão, não há indícios de facada, de tiros", afirmou o delegado. Garcia também mencionou que as marcas no corpo não sugerem agressão de terceiros.
A investigação apontou que ao homem já enfrentava condições médicas severas. "Me parece que ele tinha um histórico de problemas de saúde, notadamente cirrose e problemas com consumo excessivo de álcool. Por enquanto, trabalhamos com a hipótese mais plausível de morte natural", declarou Garcia. Gilsonmar não era considerado desaparecido pelas autoridades. Segundo o delegado, ele estava na região por motivos pessoais.
"Há relatos de que ele frequentava essa região aqui porque mantinha um relacionamento com uma moça que mora aqui na rua", disse. O estado do corpo também forneceu indícios sobre a janela de tempo do óbito. "A julgar pelas condições do cadáver, eu imagino que a morte tenha ocorrido na manhã de hoje mesmo", completou. O corpo foi recolhido e levado ao IML. A Polícia Civil aguarda o laudo de necropsia para determinar a causa exata da morte.