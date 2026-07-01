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VÍTIMA DE EXECUÇÃO

Polícia Civil identifica corpo torturado e carbonizado em Apucarana; saiba mais

Vítima de 57 anos teve membro amputado e orelhas arrancadas; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 17:52:45 Editado em 01.07.2026, 17:57:18
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Polícia Civil identifica corpo torturado e carbonizado em Apucarana; saiba mais
Autor Corpo foi parcialmente incinerado - Foto: Divulgação PC-PR

A 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, identificou o homem encontrado morto, com sinais de tortura e parcialmente carbonizado, em uma área rural da cidade. Trata-se de Valdecir de Souza Perez, de 57 anos. A identificação foi possível graças ao trabalho de papiloscopia realizado por agentes do Instituto de Identificação, que conseguiram colher as impressões digitais da vítima, apesar do estado do cadáver.

-LEIA MAIS: Homem carbonizado estava com mãos amarradas e sem uma das pernas, diz delegado

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O corpo havia sido localizado às margens de uma estrada vicinal próxima ao conjunto Jardim Belvedere. O laudo de necropsia emitido pelo Instituto Médico Legal (IML) revelou detalhes da crueldade do assassinato. Segundo informações divulgadas pelo delegado André Garcia, responsável pelo caso, a vítima sofreu mutilações graves antes de morrer.

Segundo ele, a vítima foi torturada. As orelhas foram arrancadas e a perna esquerda foi completamente decepada. O laudo confirmou ainda que o homem já estava em óbito quando os criminosos atearam fogo ao corpo.

A principal linha de investigação conduzida pela Polícia Civil aponta para uma execução premeditada. As autoridades acreditam que Valdecir não foi morto no local onde foi encontrado, sendo a estrada vicinal utilizada apenas para a desova e a tentativa frustrada de ocultação e destruição do cadáver.

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A vítima não possuía registros criminais conhecidos no meio policial de Apucarana e seu último domicílio registrado era no estado de São Paulo, embora tenha familiares na cidade paranaense. A polícia agora realiza um levantamento de dados em outras unidades federativas para averiguar o histórico de Valdecir.

Além do espancamento brutal e do arrastamento do corpo, a perícia constatou lesões provocadas por armas brancas, como facas, mas descartou a ocorrência de disparos de arma de fogo. Até o momento, a perna decepada da vítima não foi localizada pelas equipes de busca.

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