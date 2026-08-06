Polícia Civil faz operação por tentativa de homicídio e apreende carro e moto em Apucarana

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante investigação de ataque a tiros ocorrido em abril no Novo Horizonte







A Polícia Civil de Apucarana deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), uma operação para cumprir seis mandados de busca e apreensão relacionados à tentativa de homicídio registrada no dia 25 de abril deste ano, nas proximidades do Parque Bela Vista, no Conjunto Habitacional Novo Horizonte.

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Durante a ação, os policiais apreenderam um carro, uma motocicleta e diversos objetos considerados de interesse para o inquérito. Apesar da operação, ninguém foi preso, já que alguns dos suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das equipes.

O caso investigado ocorreu na madrugada de 26 de abril, quando um homem de 28 anos foi alvo de diversos disparos logo após sair de casa. Conforme a investigação, ele foi perseguido por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram vários tiros contra o seu veículo.

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Mesmo baleado no pescoço e nas costas, o motorista conseguiu dirigir o próprio carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, onde permaneceu internado por aproximadamente um mês.





Foto: Vitor Flores/ TNOnline Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Segundo o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, o depoimento prestado pela vítima foi fundamental para o avanço das investigações. "Na ocasião, mesmo baleada, a vítima conseguiu ir até a UPA da cidade de Apucarana e, já na UPA, entrou na ambulância e foi diretamente para o hospital em Arapongas, onde ficou internada por aproximadamente um mês, em situação grave, chegando a quase falecer", afirmou o delegado.

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A operação contou com apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) das cidades de Londrina e Maringá, além de equipes da Delegacia da Mulher de Apucarana e da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.

Todo o material apreendido será submetido à perícia e analisado pela Polícia Civil para reforçar as investigações. As diligências continuam com o objetivo de identificar, localizar e responsabilizar todos os envolvidos na tentativa de homicídio.