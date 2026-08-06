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CRIME

Polícia Civil faz operação por tentativa de homicídio e apreende carro e moto em Apucarana

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante investigação de ataque a tiros ocorrido em abril no Novo Horizonte

Escrito por Lis Kato
Publicado em Editado em
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A Polícia Civil de Apucarana deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), uma operação para cumprir seis mandados de busca e apreensão relacionados à tentativa de homicídio registrada no dia 25 de abril deste ano, nas proximidades do Parque Bela Vista, no Conjunto Habitacional Novo Horizonte.

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- LEIA MAIS: Suspeito de matar e carbonizar homem em Apucarana é preso e confessa o crime; veja

Durante a ação, os policiais apreenderam um carro, uma motocicleta e diversos objetos considerados de interesse para o inquérito. Apesar da operação, ninguém foi preso, já que alguns dos suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das equipes.

O caso investigado ocorreu na madrugada de 26 de abril, quando um homem de 28 anos foi alvo de diversos disparos logo após sair de casa. Conforme a investigação, ele foi perseguido por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram vários tiros contra o seu veículo.

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Mesmo baleado no pescoço e nas costas, o motorista conseguiu dirigir o próprio carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, onde permaneceu internado por aproximadamente um mês.


Polícia Civil faz operação por tentativa de homicídio e apreende carro e moto em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline

Segundo o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, o depoimento prestado pela vítima foi fundamental para o avanço das investigações. "Na ocasião, mesmo baleada, a vítima conseguiu ir até a UPA da cidade de Apucarana e, já na UPA, entrou na ambulância e foi diretamente para o hospital em Arapongas, onde ficou internada por aproximadamente um mês, em situação grave, chegando a quase falecer", afirmou o delegado.

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A operação contou com apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) das cidades de Londrina e Maringá, além de equipes da Delegacia da Mulher de Apucarana e da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.

Todo o material apreendido será submetido à perícia e analisado pela Polícia Civil para reforçar as investigações. As diligências continuam com o objetivo de identificar, localizar e responsabilizar todos os envolvidos na tentativa de homicídio.

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