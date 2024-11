Polícia Civil esclarece suposta mutilação de gatos em Apucarana; veja

A delegada Luana Lopes, da Polícia Civil de Apucarana, atualizou nesta sexta-feira (25) as investigações sobre o suposto caso de maus-tratos de três filhotes de gatos. A PC-PR foi procurada por funcionários do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), na manhã de quinta-feira (24), que denunciaram o caso que envolvia mutilação dos felinos. Após apuração do caso, a delegada descartou os maus-tratos e disse que os ferimentos nos gatos foram provocados, na verdade, por cães. Veja entrevista com a delegada abaixo

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Homem fica 'surpreso' ao descobrir que matou amigo durante briga no PR

Segundo a denúncia, o Cemsa recebeu três gatos de aproximadamente 30 dias, que chegaram ao local com as patas dianteiras amputadas. Os animais foram levados ao local por uma família que adotou os gatinhos e disse, na oportunidade, acreditar que se tratava de um ataque de outro animal. No entanto, os funcionários do Censa analisaram o caso e entenderam que poderia ter sido uma mutilação feita por ação humana.

continua após publicidade

A delegada informou nesta sexta-feira que conversou com a proprietária da residência que levou os gatos ao centro de saúde animal. Em depoimento na delegacia, a mulher relatou que teria resgatado – com ajuda do pai dela - quatro gatinhos de aproximadamente 30 dias e que teria levado para casa no último domingo (20). Os animais estavam no telhado da casa dela e a ideia era encaminhá-los para adoção. Na terça (22), ela saiu para trabalhar de manhã e o pai dela encontrou os gatinhos feridos, com muito sangue no local, com a ausência de um dos bichinhos.

“Um dos gatos teria sumido e os outros três estavam com a patinha arrancada. Ela (dona da residência) contou que não tinha verificado nenhum sinal de arrombamento da casa”, explica a delegada.

Os policiais decidiram ir até o endereço na companhia da dona. No local, a PC-PR identificou a presença de dois cachorrinhos de porte médio na casa, que ficavam separados dos filhotes por uma porta de “latão”.

continua após publicidade

“É uma porta, que quando os cachorros empurravam com o focinho, abria uma fresta, dando passagem para os gatos, formando uma lâmina no final”, disse Luana.

Segundo a delegada, esse portão de latão pode ter provocado o corte da pata dos gatos. “O gatinho poderia ter fugido e teria sido comido por esses cachorros. Os outros animais, na tentativa de sair, teriam tido ali os seus membros amputados pela porta”, diz.

Além disso, nesta sexta-feira, foram verificadas as fezes desses cães e verificadas a presença de pelos da mesma coloração dos gatos, segundo a delegada. “O que nos leva realmente a concluir que esses animais foram comidos pelos cachorros”, assinala, observando que os gatinhos também podem ter ficado horas sangrando na casa.

continua após publicidade

Veja a entrevista da delegada





A delegada Luana Lopes esclareceu o que houve com os filhotes de gatos que tiveram as patas arrancadas em Apucarana.#gatos #investigação Para ficar por dentr... TNOnline TV

Siga o TNOnline no Google News