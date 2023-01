Polícia Civil encontra faca usada para matar homem em Apucarana

Da Redação

A faca utilizada para matar um homem em Apucarana foi encontrada na manhã desta quinta-feira (5), informou o delegado chefe Marcus Felipe da Rocha Rodrigues. O corpo de Samuel Souza Teixeira, de 38 anos, foi encontrado no dia 12/12 na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, próximo ao Cisvir.

De acordo com o delegado, uma força tarefa foi criada para investigar os assassinatos que aconteceram na cidade. "Em dezembro tivemos um elevado número de crimes contra a vida. Montamos essa força tarefa para investigar esses delitos. Ouvimos pessoas e conseguimos detalhes da morte do Samuel. Com os depoimentos de testemunhas, conseguimos localizar a arma, que estava em cima do telhado de um comércio, na Avenida Santa Catarina, no Jardim América. Com apoio dos Bombeiros, equipes foram para o local e encontraram a faca", detalha.

Agora a polícia trabalha para entender a motivação do crime, pois o homem que morreu e o autor das facadas estariam juntos. "Ao ouvir essas pessoas, testemunhas, conseguimos identificar o possível responsável pela morte. Vamos tentar localizar essa pessoa e entender o que motivou o crime, as facadas foram todas na região das nádegas. Com certeza estamos cada vez mais perto da autoria. O trabalho continua", finaliza o delegado.

Samuel era natural do município de Castro e estaria de passagem por Apucarana. No dia do crime, o Subtenente Almir, da Polícia Militar (PM) falou sobre o caso.









