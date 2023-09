Polícia Civil de SP prende em Apucarana dois suspeitos de roubos

A Polícia Civil, de São Paulo, prendeu duas pessoas na manhã desta sexta-feira (22) em Apucarana, na região Norte do Paraná, durante operação de combate ao roubo de cargas e outros crimes ocorridos naquele estado. Os detidos foram localizados no Jardim Veneza. As prisões contaram com apoio de policiais civis da 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Conforme as primeiras informações, as prisões aconteceram durante cumprimento de mandados de busca e prisão.Os dois homens teriam cometido diversos roubos, principalmente de cargas, no estado de São Paulo e estariam escondidos em Apucarana.

Os policiais civis da Gerência de Operações Especiais (GOE), do Estado de São Paulo, vieram da cidade de Bauru e cumpriram os mandados por volta das 6 horas desta sexta-feira. Na casa, foram localizados os dois suspeitos e algumas armas.

A Polícia Civil deve divulgar mais informações sobre esta ação ainda nesta sexta-feira (22).

