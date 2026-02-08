Polícia Civil de Arapongas cumpre mandados contra o tráfico de drogas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A 22ª Subdivisão Policial de Arapongas (PR) cumpriu, na manhã deste domingo (8), três mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura o tráfico interestadual de entorpecentes.

As diligências são decorrentes de uma investigação iniciada em 2025, a qual resultou na apreensão de aproximadamente 1,6 tonelada de maconha, que estava ocultada em uma carga transportada por uma carreta.

As buscas foram realizadas nos municípios de Iporã e Palotina. Durante o cumprimento dos mandados, um homem de 31 anos foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O conduzido foi devidamente autuado em flagrante por ambos os crimes.

Além disso, aparelhos telefônicos foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica, com o objetivo de subsidiar novos desdobramentos da investigação.

O inquérito policial é conduzido pelo Delegado-Chefe da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, Dr. Maurício de Oliveira Camargo.