OPERAÇÃO

Polícia Civil de Arapongas cumpre mandados contra o tráfico de drogas

Operação resultou na prisão de um homem e na apreensão de armas; investigação teve início após apreensão de 1,6 tonelada de maconha

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 20:09:20 Editado em 08.02.2026, 20:57:20
Polícia Civil de Arapongas cumpre mandados contra o tráfico de drogas
Autor As buscas foram realizadas nos municípios de Iporã e Palotina - Foto: reprodução

A 22ª Subdivisão Policial de Arapongas (PR) cumpriu, na manhã deste domingo (8), três mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura o tráfico interestadual de entorpecentes.

- LEIA MAIS: Gol furtado em Apucarana é recuperado pela GCM no Marissol

As diligências são decorrentes de uma investigação iniciada em 2025, a qual resultou na apreensão de aproximadamente 1,6 tonelada de maconha, que estava ocultada em uma carga transportada por uma carreta.

As buscas foram realizadas nos municípios de Iporã e Palotina. Durante o cumprimento dos mandados, um homem de 31 anos foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O conduzido foi devidamente autuado em flagrante por ambos os crimes.

Além disso, aparelhos telefônicos foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica, com o objetivo de subsidiar novos desdobramentos da investigação.

O inquérito policial é conduzido pelo Delegado-Chefe da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, Dr. Maurício de Oliveira Camargo.

ARAPONGAS armas de fogo investigação policial mandados de busca prisão em flagrante trafico de drogas
