Polícia Civil de Apucarana recupera moto furtada em Arapongas

A moto, modelo CB Twister, foi furtada no último dia 26/6

A Polícia Civil de Apucarana, através do delegado Marcus Felipe da Rocha, confirmou que uma moto, modelo CB Twister, que foi furtada no último dia 26/6 em Arapongas foi encontrada no bairro Sanches dos Santos, na noite de terça-feira (28).

Conforme o delegado, denúncias informaram a localização da moto. "Recebemos informações através de denúncias que foram apuradas pelo setor de furtos e roubos, de que uma moto furtada estava em uma casa no Sanches dos Santos. Investigadores foram até a casa e encontraram a moto no quintal, não encontramos moradores na residência, mas a pessoa já está identificado", disse.

De acordo com o delegado, o morador pode responder por receptação ou furto. "As investigações continuam, quem estava com a moto pode responder pela prática de receptação ou até mesmo furto", explica.

O delegado ressaltou a importância das denúncias. "É muito importante que a população continue repassando informações para a Polícia Civil, GCM, e PM, pois todas as informações são verificadas", finaliza.

Denúncias podem ser feitas através do (43) 3420-6700 ou pelo 99604-9876, Polícia Civil, 153 GCM ou 190 PM, além do 181.

