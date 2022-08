Polícia Civil de Apucarana recupera câmera de vídeo e carro furtados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Câmera foi furtada em São Paulo e localizada em Londrina

A Polícia Civil de Apucarana recuperou nesta segunda-feira (15), uma câmera de vídeo furtada da TV Band, de São Paulo, que estava em Londrina, e também um VW/Gol branco, ano 1988, furtado em Arapongas, e que foi localizado em Sete de Maio, Distrito de Cambira.

continua após publicidade .

Sobre a recuperação da câmera, conforme o delegado Marcus Felipe da Rocha, a Polícia Civil de São Paulo entrou em contato com a equipe de Apucarana, solicitando apoio para dar cumprimento de um mandado de busca e apreensão pela prática do crime de receptação.

"Os investigadores foram cumprir o mandado e localizaram o objeto com uma pessoa que trabalha em Londrina, que informou à polícia que comprou a câmera de um morador de Apucarana. Ao conversar com as duas pessoas envolvidas, entendemos que eles foram compradores e agiram de 'boa fé'. Os dois prestaram depoimento e foram liberados em seguida", explica.

continua após publicidade .

O equipamento, de acordo com o delegado, foi furtado da TV Band, de São Paulo. "A câmera está apreendida e vamos fazer o contato com a emissora e finalizar esse inquérito. As pessoas não foram presas, pois alegaram e mostraram que não tinham noção de que se tratava de um objeto furtado. Um deles mostrou as mensagens de celular comprovando a afirmação", acrescenta. Segundo Marcus, a polícia irá concluir o inquérito e encaminhar para o Ministério Público.

Carro recuperado

A Polícia Civil recuperou um VW/Gol GL branco, ano 1988, na manhã desta terça-feira (16), na Rua Penápolis, localizada no Distrito de Cambira, Sete de Maio. De acordo com informações, o carro tinha sido furtado no dia 28 de junho deste ano em Arapongas, quando estava estacionado em frente à casa do dono do veículo. O receptador do veículo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News