Da Redação

Polícia Civil de Apucarana realiza operação contra o tráfico

A Polícia Civil de Apucarana realiza na manhã desta quarta-feira (1), uma operação de combate ao tráfico de drogas. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em bairros da cidade. A ação ainda está em andamento

Conforme a polícia, drogas foram apreendidas e pessoas presas. As equipes de Apucarana contam com apoio do Núcleo de Operações com Cães da Denarc.

Em breve mais informações.