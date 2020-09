Polícia Civil de Apucarana realiza arrecadação de roupas; assista - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Policiais civis da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana realizou a arrecadação de roupas que foram doadas para ONG Comando Anderson de Defesa do Cidadão (Commander) que desempenha um papel socioeducativo com trabalhos voltados à prevenção de drogas, acompanhamento familiar, psicológico e pedagogo com crianças e adolescentes.

As roupas foram doadas pelos investigadores e familiares e a entrega aconteceu na manhã desta quinta-feira (6). Assista a reportagem: