Polícia Civil de Apucarana prende ladrão de posto de combustíveis

Da Redação

Equipe do setor de furtos e roubos investiga o suspeito

Um jovem, de 22 anos, envolvido em um assalto contra um posto de combustíveis em Apucarana foi preso pela Polícia Civil. Conforme o delegado adjunto André Garcia, o rapaz também teria invadido uma Unidade Básica de Saúde e furtou equipamentos de informática.

O assalto aconteceu no dia 12 de abril. "Ele, simulando estar com uma faca entrou na conveniência e roubou aproximadamente R$700 depois fugiu. Investigadores do setor de furto e roubos, com base nos registros de imagens do estabelecimento identificaram o suspeito. As vítimas fizeram um reconhecimento por foto e pedi a prisão dele, que aconteceu no último dia 5/5. Nesta semana as vítimas compareceram na delegacia e reconheceram o autor”, explica o delegado.

O rapaz estaria envolvido em um furto que aconteceu no dia 3/5, em uma Unidade Básica de Saúde. “Na ocasião, um monitor e outros equipamentos de informática foram levados. Estamos investigando a participação dele e de outras pessoas”, detalha André Garcia.

Ainda conforme o delegado, o preso é usuário de drogas e já tem várias passagens pela polícia. "É um sujeito consumido pelo vício. Só de conversar dá para perceber que o cérebro cozido de crack. Ele já foi preso diversas vezes e enquanto tiver na rua, solto, vai praticar crimes, mas agora ele está preso", finaliza.

