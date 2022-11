Polícia Civil de Apucarana prende foragido por estupro de criança

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foragido por estuprar criança estava escondido em Apucarana

A Polícia Civil de Apucarana, no norte do Paraná cumpriu na manhã deste sábado (19), um mandado de prisão contra um homem, de 68 anos, por estupro de vulnerável. Conforme informações do Setor de Investigação Criminal (SIC) da 17ª Subdivisão Policial (SDP), o crime foi praticado no município de Bauru, em São Paulo, e a vítima é uma menina de 13 anos.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Trabalhadora que voltava para casa é vítima de estupro, em Apucarana



O autor do estupro estava escondido em uma casa na Rua Janos Dessewffy, no Jardim Esperança. Após obter informações sobre o paradeiro do foragido da Justiça, uma equipe de policiais deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

continua após publicidade .

fonte: Divulgação/Polícia Civil

Na operação, outros dois mandados de prisão foram cumpridos pelo SIC. Os alvos são dois homens de 26 e 45 anos que não pagaram pensão alimentícia para os seus filhos e tiveram suas prisões decretadas. Segundo a polícia, o mais novo deve mais de R$ 2,5 mil e o mais velho R$ 7,6 mil.

Todos foram encaminhados à 17ª Subdivisão Policial (SDP) e permanecem à disposição da Justiça.

Siga o TNOnline no Google News