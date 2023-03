Polícia Civil de Apucarana prende envolvidos em morte de açougueiro

Da Redação

Flávio Aparecido Cipriano

Autores das agressões contra Flávio Aparecido Cipriano, 41 anos, dois jovens, de 18 e 21 anos, foram presos pela Polícia Civil de Apucarana na noite desta quinta-feira (30). Os dois foram flagrados por câmeras de segurança agredindo violentamente o açougueiro, na madrugada de domingo (26), em frente a um bar na Rua Ouro Branco, no Jardim Aclimação. Veja: null - Vídeo por: tnonline Flávio morreu dois dias após as agressões, na terça-feira (28). Os jovens chegaram a ser presos no dia do crime, mas, como a vítima foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberada, pois teria sofrido apenas ferimentos leves, os agressores foram liberados. O açougueiro foi para casa, porém, passou mal logo na sequência e procurou o Hospital da Providência. Ele estava internado e não resistiu aos graves ferimentos.

Os mandados foram expedidos na tarde desta quinta-feira (30) e cumpridos pelas equipes da 17ª Subdivisão Policial, de acordo com o delegado-adjunto André Garcia. "Encontramos os dois, um em cada canto da cidade, eles tentaram fugir, mas foram contidos, presos e trazidos aqui para a delegacia. Agora vão responder pelo crime de homicídio qualificado por um motivo fútil", informou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, o espancamento foi bastante violento. "Um crime covarde, bárbaro, vocês vão ver na imagem que a vítima não oferece nenhum um tipo de ameaça contra eles, a propósito, a vítima nem reagiu, estava sob estado de embriaguez e mal conseguia parar em pé. Os dois derrubam, começam a chutá-lo e não param, até quando a vítima estava desmaiada eles continuam chutando, ou seja, um crime covarde e certamente terão a resposta adequada do Poder Judiciário", lamentou Garcia.

Os dois jovens são conhecidos no meio policial por praticar crimes. Eles foram ouvidos, mas serão interrogados novamente pela polícia. "Tentaram minimizar dizendo que foi apenas uma via de fato, mas a verdade está evidenciada nos áudios, temos relatos testemunhais, além do vídeo. Os indícios de autoria são bastante robustos", disse o delegado.

