Polícia Civil de Apucarana prende autores de espancamento

Dois suspeitos, de 20 anos, envolvidos em um espancamento que provocou ferimentos graves em um homem foram presos em Apucarana, no começo da tarde desta quarta-feira (31). Conforme o delegado André Garcia, um foi detido na casa dele, outro, se entregou na delegacia.

Os dois devem responder por tentativa de homicídio. A prisão é temporária, de 30 dias. O crime ocorreu no último dia 24, no Parque Industrial Norte. A vítima, de 30 anos, foi agredida com golpes de capacete. A motivação do crime seria passional.

"A vítima foi violentamente agredida, sofrendo fratura de crânio, correu risco de morte. A vítima ainda segue internada, sem condições de prestar depoimento. Logo após o crime, já identificados os autores. Um deles foi preso pela equipe da Polícia Civil, em casa, o outro, ao saber da prisão do colega se entregou, esse, levou o colega para praticar as agressões, de motivação passional. Um crime grave, nada justifica, no nosso entender, foi tentativa de homicídio, a prisão é temporária, podendo ser revertida para preventiva", explica o delegado.

O crime:

Um homem, de 30 anos, foi agredido e ficou gravemente ferido. A Polícia Militar(PM) foi chamada por volta das 23h15 desta quarta-feira (24) e foi até o local do crime, na Rua Santos, no Parque Industrial Norte, em Apucarana.

Ligações no 190 informaram disparos de arma de fogo no endereço. Equipes foram para o local e encontraram o homem bastante ferido, com cortes na cabeça e acompanhado de uma mulher.

A moça contou para a PM que havia terminado outro relacionamento há uma semana, porém, o ex-marido não aceitou o término. Ela ainda disse que o ex, de 20 anos, chegou no local em uma moto e com um amigo, ambos alterados.

O ex e o amigo danificaram o carro do homem, furaram os dois pneus traseiros, quebraram os vidros e retiraram ele do veículo, depois, o rapaz foi agredido com diversos golpes de capacete e chutes. Depois das agressões a dupla fugiu.

A mulher chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que socorreu o rapaz.

