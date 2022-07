Polícia Civil de Apucarana investiga assaltos no Belvedere; assista

Da Redação

Após série de roubos, moradores do Loteamento Belvedere, localizado em Apucarana, participaram de uma reunião com o delegado-chefe Marcus Felipe da Rocha, da Delegacia de Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (12), com o objetivo de aumentar a segurança no local.

Em menos de 20 dias, foram registrados quatro assaltos violentos à famílias que vivem na região. O delegado informou que a polícia tem conhecimento dos roubos em chácaras localizadas no Belvedere e em propriedades próximas, e que já está tomando providências para que os autores sejam presos.

"Investigações já são feitas. Estamos tentando identificar os autores desses crimes. Não é a primeira vez que Apucarana passa por esse tipo de situação. Há alguns anos, uma quadrilha especializada em roubo rural foi presa", reforça.

O delegado ainda disse que vai intensificar as investigações, trocando informações com a Guarda Civil Municipal (GCM) e com a Polícia Militar (PM), com a finalidade de chegar na autoria desses crimes. "Ouvindo as vítimas, o que indica é que são os mesmo autores que cometeram os assaltos nos últimos dias", ressalta.

MORADORES - O morador do Loteamento Belvedere, Flávio Santos, que foi vítima de um assalto no dia 20 de junho, explica que a intenção é trazer melhorias básicas de segurança para a região em que vive.

"Essas melhoras englobam melhor iluminação pública, troca de lâmpadas de vapor de sódio pelas de LED, além de mais rondas e segurança no bairro. Fomos rendidos e agredidos dentro de nossas próprias casas por homens. Conforme a noite vai chegando, o medo começa aparecer também", explica.

Flávio diz que ele e outros vizinhos já entraram com protocolo para que sejam atendidos também pelo prefeito Junior da Femac. "Ainda esta semana seremos atendidos por ele para que essas melhorias possam acontecer", acrescenta.

