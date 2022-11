Polícia Civil de Apucarana incinera quase duas toneladas de drogas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil de Apucarana realizou a incineração de quase duas toneladas de drogas. O procedimento, autorizado pela Justiça, aconteceu na manhã desta quinta-feira (3) e foi acompanhado pelo delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha.

continua após publicidade .

No total foram queimados 1.840 quilos de maconha, 10 Kg de crack, quase dois quilos de cocaína, 80 comprimidos de ecstasy e 750 micropontos de LSD. As drogas foram apreendidas pela Polícia Civil, Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Civil Municipal (GCM) em Apucarana e nas cidades da região.

- LEIA MAIS: Ladrões aterrorizam família durante roubo; veículos são recuperados

continua após publicidade .

Essa foi a segunda incineração realizada neste ano. No dia 6/7 mais de 300 quilos de drogas foram incinerados. "A Polícia Civil faz incineração com certa constância, ano passado seis incinerações, agora essa. Esse procedimento representa que as instituições de segurança pública têm trabalhado fortemente, tanto que estamos destruindo quase duas toneladas de drogas. As forças de segurança vêm trabalhando forte contra o tráfico de drogas que de forma indireta acaba fomentando outras práticas delituosas", explica o delegado. Veja: null - Vídeo por: Reprodução









continua após publicidade .









Siga o TNOnline no Google News