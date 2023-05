Polícia Civil de Apucarana incinera mais de 450 kg de drogas

Da Redação

A Polícia Civil de Apucarana, norte do Paraná, destruiu mais de 400 kg de drogas. A incineração aconteceu na tarde desta quarta-feira (17) em uma empresa da região com caldeira.

No total foram incinerados 454,235 quilos de maconha, 2,699 Kg de cocaína, 1,211 kd de crak, 1.551 pontos de LSD, 281 comprimidos de ecstasy, 2,93 gramas de MDA, 206 gramas de haxixe, 1.088 unidades da droga K4, três cogumelos e 36 pés de maconha.

É a segunda incineração de drogas realizada neste ano. Conforme o delegado chefe, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, o procedimento foi autorizado pela Justiça e mostra o trabalho das forças de segurança.

"Tivemos uma grande apreensão de maconha em Jandaia do Sul, foram 384,400 kg de maconha apreendidos somente em Jandaia do Sul e estamos incinerando essa droga com outros entorpecentes apreendidos pelas forças de segurança. São quase meia tonelada somente de maconha. Na última incineração já destruímos quase uma tonelada de maconha, isso mostra o quanto as forças de segurança estão combatendo o tráfico de drogas", explica o delegado.

A primeiro incineração do ano aconteceu em fevereiro, na ocasião foram destruídos 940 kg de maconha e 5 Kg de crack. A apreende de maconha em Jandaia do Sul foi realizada em abril.

