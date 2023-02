Polícia Civil de Apucarana destrói drogas apreendidas

Da Redação

A Polícia Civil de Apucarana realizou a primeira incineração de drogas do ano. O procedimento, autorizado pela Justiça, aconteceu na manhã desta quinta-feira (2) e foi acompanhado pelo delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha.

No total foram queimados, na caldeira de uma empresa localizada na região, 940 kg de maconha e 5 Kg de crack. Entre as drogas incineradas, estão os 912 quilos de maconha que estavam em uma casa no residencial Araucária. Todo o entorpecente foi apreendido pela Polícia Militar (PM), no dia 20/01.

"A primeira incineração do ano, em média Polícia Civil realiza de cinco a seis incinerações por ano. Esse trabalho reflete no trabalho realizado pelas instituições de segurança pública que combatem o tráfico de drogas. São drogas apreendidas no final do ano passado e boa quantidade apreendida neste ano, como a apreensão da PM", explica o delegado.

Em dezembro de 2022 a Polícia Civil realizou a incineração de quase duas toneladas de drogas.





