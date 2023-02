Polícia Civil de Apucarana cumpre mandados de prisão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues confirmou que a Polícia Civil de Apucarana cumpriu mandados de prisão

O delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues confirmou que a Polícia Civil de Apucarana cumpriu mandados de prisão nesta terça-feira (7). Pessoas envolvidas em um homicídio foram presas e um homem que descumpriu medida protetiva também foi detido.

continua após publicidade .

"Cumprimos cinco mandados de prisão entre segunda e hoje (terça). Um dos presos descumpriu uma medida protetiva e a delegacia da mulher representou pela prisão dele. O homem foi abordado na Avenida Aviação e preso nesta terça. Ainda nesta terça, o delegado André com equipe de investigadores foram até Andirá, onde cumpriram dois mandados de prisão de pessoas envolvidas em um homicídio que aconteceu em Apucarana, mas em relação a esse caso, ainda vamos manter as informações em sigilo, mas em breve vamos repassar os detalhes", explica o delegado.

As outras pessoas foram presas na segunda, no Instituto de Identificação. Elas estavam tentando emitir segunda via do RG. Um homem procurado por roubo em Manoel Ribas e uma mulher, também pelo mesmo crime. crime

Siga o TNOnline no Google News