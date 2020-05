Polícia Civil de Apucarana cumpre mandados de prisão

Investigadores da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, realizaram da manhã desta quinta-feira (30), uma operação e cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Três homens foram presos, um deles seria o autor de um homicídio.

Segundo o delegado Marcus Felipe, dois homens são investigados pela prática do crime de roubo agravado, ocorrido no dia 11 de abril deste anos, em um mercado localizado no bairro Vila Nova, Apucarana, onde foi subtraído uma certa quantia em dinheiro. Os suspeitos também são investigados também pela participação em outros três assaltos.

O terceiro suspeito é investigado pela prática do crime de homicídio, ocorrido no dia 13 de março deste anos, no bairro Solo Sagrado, onde dois elementos invadiram uma residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima Luan Henrique Calixto Horacio, que vei morreu no local.