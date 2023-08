Polícia Civil de Apucarana cria novo canal de denúncias

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil de Apucarana comunicou nesta quinta-feira (17) que foi criado um novo canal de denúncias. Agora, através do número de telefone da delegacia, o (43) 3420-6700, os moradores poderão repassar informações à corporação pelo WhatsApp.

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, ressalta que o canal tem a finalidade de receber denúncias sobre tráfico de drogas, crimes violentos ou letais, como homicídios, feminicídios e latrocínios. "Este canal de denúncias poderá ajudar a Polícia Civil em diversas investigações", afirma.

Outro meio de denúncias da Polícia Civil é através do 181. A Polícia Militar (PM) de Apucarana, além do 190, também possui um contato de WhatsApp para denúncias: o (43) 99608-9469. As informações são recebidas em sigilo, garante a corporação.

