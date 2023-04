Polícia Civil de Apucarana apreende diversas armas em propriedade

Da Redação

A Polícia Civil de Apucarana apreendeu diversas armas e munições em uma propriedade na região do Distrito do Pirapó. Um homem, de 61 anos, que seria um Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC), foi preso na noite desta quinta-feira (27).

O delegado adjunto André Garcia informou que a polícia investiga crimes que aconteceram na zona rural, como furto e roubo de animais e defensivos agrícola e as equipes receberam denúncias de armas em uma propriedade.

No endereço, 10 armas foram encontradas. " Apreendemos pistolas, calibre 12, carabina, revolver e muitas munições, até uma mira utilizada em fuzil. Fomos até a casa do dono da propriedade e quando abordamos ele, encontramos mais uma arma no carro dele", disse André Garcia.

Ainda conforme o delegado, o homem não tem envolvimento com outros crimes. "Ele deve responder por posse e porte ilegal de arma e munições, sem fiança, vai ficar preso", detalha.

O CAC tinha o registro de apenas uma arma. "Ele disse que é CAC, mas apresentou o registro de uma arma só, as outras armas estão sem os devidos registros", finaliza.





