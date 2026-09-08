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OPERAÇÃO VIÚVA NEGRA

Polícia Civil cumpre mandados em Apucarana e região e prende investigados por homicídio

Investigação liderada pela Delegacia de Rolândia mobilizou equipes da Polícia Civil na região para cumprir ordens judiciais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil cumpre mandados em Apucarana e região e prende investigados por homicídio
Autor Murilo Henrique Romeiro de Carvalho, de 28 anos - Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Apucarana deflagrou na manhã desta terça-feira (8) a Operação "Viúva Negra", que resultou na prisão de um homem e uma mulher investigados pelo homicídio de Murilo Henrique Romeiro de Carvalho, de 28 anos. O corpo da vítima havia sido localizado no município de Rolândia no dia 20 de agosto.

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A ofensiva mobilizou agentes de segurança em diferentes municípios do Norte do estado. Em Apucarana, equipes da 17ª Subdivisão Policial cumpriram um mandado de prisão temporária por volta das 6h15 em um imóvel no Parque Bela Vista. No mesmo endereço, os policiais executaram ordens de busca e apreensão, recolhendo materiais e objetos que serão submetidos à perícia para subsidiar o inquérito.

A ação ocorreu de forma simultânea em outras cidades da região. Em Arapongas, uma mulher também investigada no âmbito da apuração foi presa temporariamente. Já em Londrina, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão e realizaram novas diligências para recolher elementos de prova.

Coordenada pela Delegacia de Polícia de Rolândia, a operação contou com o apoio integrado de diversas unidades da Polícia Civil. Após as prisões, os investigados foram levados às respetivas delegacias para os procedimentos cabíveis e seguem à disposição do Poder Judiciário, enquanto as investigações prosseguem para o completo esclarecimento do crime.

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Apucarana homicidio investigação Operação Viúva Negra polícia civil
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