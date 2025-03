Polícia Civil cumpre mandados contra tráfico e homicídio em Califórnia

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (27) a Operação Veredicto, com atuação das delegacias de Apucarana, Marilândia do Sul, Jandaia do Sul e Faxinal. Durante a ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão.

O objetivo da operação é combater o tráfico de drogas em Califórnia e capturar envolvidos no homicídio de João Mateus Alves de França, de 20 anos, ocorrido no dia 25 de janeiro de 2025. O crime aconteceu na Rua Antônio Fernandes da Silva, no Núcleo Habitacional Guiomar Rosário de Mattos. A vítima foi encontrada caída na via e o óbito foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outro suspeito ligado ao caso morreu em confronto com a Rotam na madrugada do dia 26 de janeiro, por volta das 1h50, na Rua Ipanema, no centro da cidade.

A operação faz parte dos esforços da Polícia Civil para coibir o crime organizado e garantir mais segurança à população.

