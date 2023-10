Polícia Civil cumpre mandado de internação contra autor de homicídio

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana (PR), cumpriu nesta segunda-feira (16) mandado de internação de um homem de 57 anos com condenação por pena de homicídio. Ele foi levado para o minipresídio e depois será transferido para o Complexo Médico Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Polícia prende autor de tentativa de homicídio na Vila Reis

O delegado-chefe da 17ª SDP, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, explica que o acusado foi preso no Jardim América. Ele explica que é um processo antigo na Comarca de Apucarana e que agora teve um mandado de prisão expedido pelo Judiciário. Ele não informou o nome da vítima e quando ocorreu o crime.

continua após publicidade

“Ele inicialmente vai ser encaminhado ao minipresídio de Apucarana, mas posteriormente o Deppen (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná) deve fazer a sua transferência ao Complexo Médico Penal, que é a unidade do Departamento de Polícia Penal encarregada para custodiar essas pessoas que são impostas ali à internação em decorrência da prática de infração penal de crimes”, explica.

O Complexo Médico Penal é unidade destinada à custódia de condenados e provisórios, geralmente em tratamento de saúde, condenados à cumprimento de medida de segurança ou pena privativa de liberdade. É o caso do preso de Apucarana, que tem problemas de saúde.

Siga o TNOnline no Google News