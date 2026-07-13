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TRÂNSITO

Polícia Civil busca identificar motorista de Corolla que atingiu casal de moto e fugiu em Apucarana

O condutor do automóvel é investigado pelo crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 18:33:44 Editado em 13.07.2026, 20:45:24
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Polícia Civil busca identificar motorista de Corolla que atingiu casal de moto e fugiu em Apucarana
Autor Acidente ocorreu na noite de 29 de junho - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança



A Polícia Civil de Apucarana (PR), por meio da 17ª Subdivisão Policial (SDP), está trabalhando para identificar o motorista de um Toyota Corolla de cor prata que causou um acidente de trânsito e fugiu sem prestar socorro às vítimas. As diligências começaram formalmente após o casal, que ocupava a motocicleta atingida, comparecer à delegacia para o registro do boletim de ocorrência. O caso ocorreu na noite de 29 de junho, no bairro Vila Nova, e foi flagrado por uma câmera de segurança (assista no início da matéria).

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O condutor do automóvel é investigado pelo crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro, uma vez que ele se evadiu do local sem oferecer qualquer tipo de assistência aos feridos. O acidente aconteceu por volta das 22h05 no cruzamento das ruas Capistrano de Abreu e Pedro Paczko. Toda a dinâmica da colisão foi registrada por uma câmera de segurança instalada na região, cujas imagens mostram o exato momento em que o veículo ignora a via preferencial e atinge a moto que trafegava regularmente. A resolução do vídeo, no entanto, não possibilitou aos investigadores a identificação da placa do veículo até o momento.

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Apesar do impacto e do susto, as vítimas sofreram apenas escoriações leves, não necessitaram de atendimento médico de maior gravidade e a ocorrência resultou predominantemente em danos materiais.

A polícia pede o apoio da comunidade local. Qualquer pessoa que possua detalhes sobre a identidade do condutor ou sobre o paradeiro do Toyota Corolla prata envolvido no acidente deve entrar em contato com as autoridades. As informações podem ser repassadas de forma totalmente anônima e segura por meio dos canais oficiais da corporação, por meio do whatsapp (43) 3420-6700.

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acidente de transito câmera de segurança fuga de motorista Lesão corporal omissão de socorro Polícia Civil Apucarana
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