Polícia Civil apreende mil pontos de LSD; toda droga está avaliada em R$50 mil - TNOnline

Investigadores do setor de narcóticos e inteligência da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana efetuaram a prisão em flagrante de homem pelo crime de tráfico de drogas nesta quarta-feira (2). Pontos de LSD foram apreendidos. Toda a droga está avaliada em aproximadamente R$50 mil.

Conforme a Polícia Civil, as investigações iniciaram após a equipe policial receber informações de que o suspeito, morador do Jardim Aviação, receberia em sua residência uma certa quantidade de drogas.

Ainda de acordo com a polícia, os investigadores realizaram diversas diligências no sentido de confirmar a veracidade das informações. Após, a equipe policial realizou campana na residência do indivíduo e na sequencia realizou a abordagem.

Foi localizado com o suspeito, mil pontos de LSD, toda a droga está avaliada em aproximadamente R$ 50 mil reais.

Segundo a polícia, as investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros envolvidos com a prática do crime.

O indivíduo foi recolhido e se encontra preso no Mini Presídio de Apucarana, à disposição da Justiça.