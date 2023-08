Polícia Civil apreende drogas e prende traficante em Apucarana

Grande operação foi realizada em Apucarana no início desta quinta-feira (24)

A 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no início da noite desta quinta-feira (24) em operação de combate ao tráfico de drogas na cidade. Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida e um homem foi preso. Ele é suspeito de utilizar menores para comercializar drogas na cidade. Veja vídeo abaixo

Comandada pelo delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, André Garcia, a ação contou com apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC), de Maringá.

Segundo o delegado, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região do Núcleo da Fraternidade em Apucarana, após investigações conduzidas pelo Setor de Narcóticos da 17ª SDP, de Apucarana.

"Durante as buscas, os policiais da 17ª SDP realizaram apreensão de grande quantidade de drogas, incluindo centenas de pinos de cocaína, centenas de pedras de crack, muitas porções de maconha, além de balanças de precisão, arma de fogo, simulacro de arma de fogo, colete balístico e dinheiro", diz. Os policiais estão fazendo a pesagem das drogas.

Além do homem preso, que tinha várias passagens e era conhecido da Polícia Civil, um menor foi encaminhado à delegacia e uma mulher detida para interrogatório, já que na casa dela foram encontradas drogas.

Segundo o delegado, a operação foi possível graças a denúncias anônimas feitas pelo novo canal de denúncias da Polícia Civil, que é o número de WhatsApp, o o (43) 3420-6700. André Garcia voltou a destacar a importância da população repassar informações à polícia. Ele também lembrou que o trabalho desta quinta-feira integra a operação de combate ao crime deflagrada pela 17ª SDP, que visa reduzir o número de homicídios na cidade e combater o tráfico de drogas.

