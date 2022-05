Polícia Civil apreende carro usado para transportar drogas

Da Redação

A Polícia Civil de Apucarana apreendeu nesta quarta-feira (11) um carro que estava sendo utilizado para transportar drogas. O veículo, um Chevrolet Cruze, foi encontrado em uma casa no Jardim Interlagos.

De acordo com o delegado Marcus Felipe, dois suspeitos foram detidos no dia 15 de abril pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na ocasião, os indivíduos estavam no carro com mais de 500 gramas de maconha. Eles foram presos, mas o carro não havia sido apreendido.

“Como o veículo não foi apreendido na ocorrência, o Ministério Público representou um mandado de busca e apreensão, pois o carro estava sendo utilizado para transportar drogas. O juiz deferiu o requerimento e hoje os policiais localizaram o veículo, que pode não voltar aos suspeitos”, disse o delegado.

O carro foi entregue na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.