Polícia Civil apreende arma em edifício no centro de Apucarana

A Polícia Civil apreendeu uma arma de fogo na tarde desta sexta-feira (7), em um edifício localizado na região central de Apucarana. O responsável, de 44 anos, foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial.

De acordo com o investigador Roberto Francisco, a equipe foi realizar um mandado de busca e apreensão pelo crime de ameaça. "Uma vítima reclamava de ameaças que estavam sendo efetuadas com o emprego desta arma de fogo", disse.

Ainda segundo o policial, o detido confessou a pratica do crime. "A arma estava regularmente registrada, o indivíduo inicialmente negou a pratica do crime, mas, em conversa com a equipe, ele relatou que realmente havia feito as ameaças, mas não com a utilização da arma", contou.

A arma foi apreendida e será encaminhada para a Justiça, segundo o Roberto.

Nesta sexta, a Polícia Civil realizou outros três mandados de busca apreensão para localizar responsáveis por furtos no comércio da cidade. Um homem foi preso e produtos furtados, dinheiro e drogas foram apreendidos.

