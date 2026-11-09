Polícia Civil abre vagas de estágio em Apucarana e mais 31 cidades

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu nesta segunda-feira (9) as inscrições para uma seleção de estágio que inclui Apucarana. São 126 vagas em 32 municípios do estado, com inscrições até domingo (15).

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A divulgação da PCPR informa o total de vagas no estado. A quantidade e os perfis das oportunidades em Apucarana podem ser consultados na Central de Estágios do Paraná.

Das 126 vagas, 104 são para o ensino superior, nos cursos de Direito, Psicologia e Informática. Outras 16 são para o ensino médio regular e seis para o ensino médio técnico integrado, nas áreas de Informática e Administração. Ao todo, 17 vagas são reservadas a pessoas com deficiência.

O estudante deve preencher o formulário no site da Polícia Civil e também se candidatar à vaga de interesse na Central de Estágios do Paraná.



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Para participar, é preciso ter pelo menos 16 anos, manter o cadastro atualizado na Central de Estágios e estudar em uma instituição conveniada com o governo estadual. A seleção também prevê regras sobre estágios anteriores vinculados à Central e sobre a realização simultânea de estágio em órgãos estaduais.

A classificação leva em conta a média do histórico escolar e a análise curricular. Para cada vaga, os três candidatos mais bem classificados pela média e aprovados na análise curricular serão chamados para uma entrevista presencial em uma unidade da Polícia Civil.

OPORTUNIDADES • PARANÁ Vagas estão distribuídas por 32 cidades do Paraná Confira os municípios contemplados no levantamento.

32 cidades com vagas

Municípios em ordem alfabética • Apucarana em destaque Almirante Tamandaré Andirá Apucarana Araucária Cambé Cascavel Colombo Corbélia Cornélio Procópio Curitiba Fazenda Rio Grande Foz do Iguaçu Guaíra Guarapuava Joaquim Távora Londrina Mandaguaçu Maringá Matelândia Medianeira Paiçandu Piraí do Sul Piraquara Ponta Grossa Pontal do Paraná Rio Branco do Sul Rolândia São José dos Pinhais Sertanópolis Terra Boa Toledo União da Vitória

A lista informa os municípios contemplados, sem detalhar a quantidade de vagas em cada cidade.



