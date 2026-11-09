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INSCRIÇÕES ABERTAS

Polícia Civil abre vagas de estágio em Apucarana e mais 31 cidades

Seleção reúne 126 vagas no Paraná e recebe inscrições até domingo (15)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil abre vagas de estágio em Apucarana e mais 31 cidades
Autor O estudante deve preencher o formulário no site da Polícia Civil - Foto: PC-PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu nesta segunda-feira (9) as inscrições para uma seleção de estágio que inclui Apucarana. São 126 vagas em 32 municípios do estado, com inscrições até domingo (15).

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A divulgação da PCPR informa o total de vagas no estado. A quantidade e os perfis das oportunidades em Apucarana podem ser consultados na Central de Estágios do Paraná.

Das 126 vagas, 104 são para o ensino superior, nos cursos de Direito, Psicologia e Informática. Outras 16 são para o ensino médio regular e seis para o ensino médio técnico integrado, nas áreas de Informática e Administração. Ao todo, 17 vagas são reservadas a pessoas com deficiência.

O estudante deve preencher o formulário no site da Polícia Civil e também se candidatar à vaga de interesse na Central de Estágios do Paraná.

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Para participar, é preciso ter pelo menos 16 anos, manter o cadastro atualizado na Central de Estágios e estudar em uma instituição conveniada com o governo estadual. A seleção também prevê regras sobre estágios anteriores vinculados à Central e sobre a realização simultânea de estágio em órgãos estaduais.

A classificação leva em conta a média do histórico escolar e a análise curricular. Para cada vaga, os três candidatos mais bem classificados pela média e aprovados na análise curricular serão chamados para uma entrevista presencial em uma unidade da Polícia Civil.

OPORTUNIDADES • PARANÁ
Vagas estão distribuídas por 32 cidades do Paraná
Confira os municípios contemplados no levantamento.
32cidades com vagas
Municípios em ordem alfabética • Apucarana em destaque
Almirante Tamandaré
Andirá
Apucarana
Araucária
Cambé
Cascavel
Colombo
Corbélia
Cornélio Procópio
Curitiba
Fazenda Rio Grande
Foz do Iguaçu
Guaíra
Guarapuava
Joaquim Távora
Londrina
Mandaguaçu
Maringá
Matelândia
Medianeira
Paiçandu
Piraí do Sul
Piraquara
Ponta Grossa
Pontal do Paraná
Rio Branco do Sul
Rolândia
São José dos Pinhais
Sertanópolis
Terra Boa
Toledo
União da Vitória
A lista informa os municípios contemplados, sem detalhar a quantidade de vagas em cada cidade.


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Estágio inscrições paraná polícia civil vagas
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