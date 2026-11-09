Polícia Civil abre vagas de estágio em Apucarana e mais 31 cidades
Seleção reúne 126 vagas no Paraná e recebe inscrições até domingo (15)
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu nesta segunda-feira (9) as inscrições para uma seleção de estágio que inclui Apucarana. São 126 vagas em 32 municípios do estado, com inscrições até domingo (15).
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A divulgação da PCPR informa o total de vagas no estado. A quantidade e os perfis das oportunidades em Apucarana podem ser consultados na Central de Estágios do Paraná.
Das 126 vagas, 104 são para o ensino superior, nos cursos de Direito, Psicologia e Informática. Outras 16 são para o ensino médio regular e seis para o ensino médio técnico integrado, nas áreas de Informática e Administração. Ao todo, 17 vagas são reservadas a pessoas com deficiência.
O estudante deve preencher o formulário no site da Polícia Civil e também se candidatar à vaga de interesse na Central de Estágios do Paraná.
Para participar, é preciso ter pelo menos 16 anos, manter o cadastro atualizado na Central de Estágios e estudar em uma instituição conveniada com o governo estadual. A seleção também prevê regras sobre estágios anteriores vinculados à Central e sobre a realização simultânea de estágio em órgãos estaduais.
A classificação leva em conta a média do histórico escolar e a análise curricular. Para cada vaga, os três candidatos mais bem classificados pela média e aprovados na análise curricular serão chamados para uma entrevista presencial em uma unidade da Polícia Civil.