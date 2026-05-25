Polícia apura caso de mulher internada com queimaduras graves em Apucarana

Uma mulher de 41 anos foi internada em estado grave na tarde de domingo (24), em Apucarana, após sofrer queimaduras severas na região da garganta, tórax e abdômen. A Polícia Militar (PM) foi acionada à noite e o caso agora será investigado para esclarecer se as lesões são resultado de um acidente doméstico ou de uma agressão.



-LEIA MAIS: Bandidos armados assaltam ônibus entre Cambira e Jandaia do Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima deu entrada no Hospital da Providência por volta das 16h30. Devido à gravidade e à extensão dos ferimentos, a equipe médica precisou sedar e intubar a paciente imediatamente, impossibilitando que ela explicasse o que havia acontecido.

O companheiro da vítima, um homem de 43 anos, é apontado como suspeito de envolvimento no caso. Segundo os profissionais de saúde, ele estava no hospital durante o atendimento inicial, apresentava sinais visíveis de embriaguez e também tinha queimaduras nas mãos.

Quando questionado pela equipe médica sobre como o casal havia se machucado, o homem demonstrou desorientação e não conseguiu dar uma explicação clara. Ele chegou a sair do hospital, retornou algum tempo depois, mas acabou indo embora de vez antes que a PM chegasse ao local, não sendo mais encontrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como a vítima está inconsciente e o companheiro fugiu, as autoridades policiais registraram o boletim de ocorrência com base nos relatos da equipe médica. O caso foi repassado à Polícia Civil, que dará andamento às investigações.