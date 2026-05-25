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PACIENTE FOI INTUBADA

Polícia apura caso de mulher internada com queimaduras graves em Apucarana

Sem conseguir explicar o ocorrido, companheiro da vítima fugiu da equipe médica; hipótese de violência é investigada

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 07:49:26 Editado em 25.05.2026, 07:49:20
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Polícia apura caso de mulher internada com queimaduras graves em Apucarana
Autor Caso foi encaminhado para a Polícia Civil - Foto: TNOnline/Cindy Santos

Uma mulher de 41 anos foi internada em estado grave na tarde de domingo (24), em Apucarana, após sofrer queimaduras severas na região da garganta, tórax e abdômen. A Polícia Militar (PM) foi acionada à noite e o caso agora será investigado para esclarecer se as lesões são resultado de um acidente doméstico ou de uma agressão.

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A vítima deu entrada no Hospital da Providência por volta das 16h30. Devido à gravidade e à extensão dos ferimentos, a equipe médica precisou sedar e intubar a paciente imediatamente, impossibilitando que ela explicasse o que havia acontecido.

O companheiro da vítima, um homem de 43 anos, é apontado como suspeito de envolvimento no caso. Segundo os profissionais de saúde, ele estava no hospital durante o atendimento inicial, apresentava sinais visíveis de embriaguez e também tinha queimaduras nas mãos.

Quando questionado pela equipe médica sobre como o casal havia se machucado, o homem demonstrou desorientação e não conseguiu dar uma explicação clara. Ele chegou a sair do hospital, retornou algum tempo depois, mas acabou indo embora de vez antes que a PM chegasse ao local, não sendo mais encontrado.

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Como a vítima está inconsciente e o companheiro fugiu, as autoridades policiais registraram o boletim de ocorrência com base nos relatos da equipe médica. O caso foi repassado à Polícia Civil, que dará andamento às investigações.

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acidente doméstico AGRESSÃO emergência médica investigação policial queimaduras suspeito
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