Da Redação

Polícia apreende mais de R$50 mil em drogas; jovem foi preso

Policiais da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana prenderam em flagrante um estudante universitário de 24 anos na tarde desta quarta-feira, 26, por tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram mil pontos de LSD, além maconha, haxixe e cogumelos alucinógenos. A prisão ocorreu através de uma parceria com o Departamento de Narcóticos (DENARC) Londrina.

continua após publicidade .

De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha, os policiais receberam informações repassadas pelo DENARC de que uma grande quantidade de drogas chegaria até Apucarana através dos Correios. Dessa forma, os policiais de Apucarana fizeram o levantamento da situação e chegaram até o endereço do suspeito no Residencial Parque da Raposa II. Através do trabalho investigativo, eles conseguiram flagrar o momento da entrega da encomenda dos Correios e fizeram a abordagem do estudante.

No pacote entregue, os policiais encontraram mil pontos de LSD. Em busca na residência dele, foram encontradas outras drogas, como 413 gramas de maconha, haxixe, cogumelos alucinógenos, entre outros elementos que identificam a prática do tráfico de drogas.

continua após publicidade .

O estudante, natural do interior de São Paulo, teria dito aos policiais que estava recebendo a droga para outra pessoa e receberia um pagamento para isso.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a polícia deverá seguir com as investigações para descobrir o remetente da correspondência e outros envolvidos no caso.

Ainda segundo o delegado, a droga está avaliada em mais de R$ 50 mil.