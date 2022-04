Da Redação

Polícia apreende maconha que seria entregue aos detentos de Apucarana

A Polícia Civil de Apucarana apreendeu 125 gramas de maconha na manhã desta segunda-feira (4). Toda a droga foi arremessada e caiu no pátio do Ciretran. O alvo era o minipresídio. Um prédio fica ao lado do outro, na região da Rua Nova Ucrânia.

Seguranças do órgão estadual localizaram a droga e a Polícia Civil foi chamada. As porções de maconha estavam dentro de duas bexigas. Nenhum suspeito foi encontrado.

O caso será investigado.

