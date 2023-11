Polícia apreende bicicleta motorizada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma bicicleta motorizada e uma VW Saveiro foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) de Apucarana (PR) na tarde desta quarta-feira (22) na Rua Desembargador Clotário Portugal, no centro da cidade.

De acordo com relatório divulgado pela Polícia Militar, os policiais realizaram uma operação de trânsito em diversos pontos da cidade.

Além da apreensão da bicicleta e da caminhonete, também foram lavradas 10 notificações de trânsito por diversas infrações.

Legislação

A legislação brasileira sobre o uso das bicicletas motorizadas é regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela Resolução nº 465/2013 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). As bicicletas motorizadas são consideradas ciclomotores e devem seguir as regras específicas para esse tipo de veículo, como emplacamento, habilitação, uso de capacete e respeito às normas de trânsito.



