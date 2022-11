Polícia apreende adolescente com droga e produtos furtados em chácara

Da Redação

As roçadeiras e o rolo de tela de arame haviam sido furtados numa chácara, no Belvedere

Durante patrulhamento de rotina na região do Sumatra, em Apucarana, na madrugada desta terça-feira (29), policiais militares desconfiaram de um adolescente. Na abordagem, além de encontrar com ele uma pequena porção de maconha, o rapaz informou que em sua casa haviam duas roçadeiras, que seriam produtos de furto.

A abordagem foi na rua Biagen Riveline, por volta de 1h30 da madrugada. O adolescente disse aos policiais que as roçadeiras teriam sido deixadas em sua casa. Os policiais apreenderam as roçadeiras e também um rolo de telas de alambrado e, no quintal, ainda encontraram um pé de maconha.

O adolescente informou aos policiais que os equipamentos haviam sido furtados em uma chácara, na região do Belvedere. Os policiais foram até a chácara e fizeram contato com o proprietário, que informou que ainda estava fazendo levantamento dos objetos furtados no local, para fazer o registro da ocorrência. Ao descrever os objetos, listou as roçadeiras e o rolo de tela de arame.

O adolescente foi encaminhado à Polícia Civil para as providências legais.

