Polícia Ambiental apreende nove aves e multa morador em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Pelotão de Polícia Ambiental de Apucarana realizou fiscalização em uma residência no Núcleo Habitacional João Goulart, em Apucarana, norte do Paraná, na sexta-feira (19), após receber uma denúncia anônima, e apreendeu nove aves da fauna silvestre.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, o responsável que estava com os pássaros, trinta-ferro, canário-da-terra e sabiá, não tinha autorização do órgão ambiental. Ele foi notificado a comparecer na sede da polícia ambiental, onde foi lavrado auto de infração ambiental no valor de R$ 4,5 mil.

-LEIA MAIS: Mulher é chicoteada após marido roubar celular de 'biqueira'

continua após publicidade .

Ainda segundo a polícia, o responsável também responderá a um Termo Circunstânciado de Infração Penal junto à comarca de Apucarana.

As aves foram apreendidas e encaminhadas ao Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS/UniFil) para os cuidados necessários.

A Polícia Ambiental salienta sobre a importância da denuncia em caso de crimes ambientais, podendo ser feito através do canal de denuncia anônima 181.

Siga o TNOnline no Google News