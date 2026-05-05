Pódio histórico: apucaranense conquista primeiro destaque feminino no Brasileiro de Jiu-Jítsu

A atleta apucaranense Karina Iensen Santiago, 31 anos, fez história no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), realizado no último final de semana em Barueri, no interior de São Paulo, no Ginásio Poliesportivo José Correia. Ela conquistou o primeiro pódio feminino da cidade na competição, uma das mais importantes do país.

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Karina conta que vem de uma família de praticantes da modalidade, sendo cinco irmãos, todos envolvidos com o esporte. A atleta iniciou sua trajetória no tatame em 2017, sob orientação de seu irmão mais velho. Após uma pausa para concluir sua graduação, ela retornou aos treinos em janeiro do ano passado, integrando a equipe BGT Jiu Jitsu Army, comandada pelo mestre Júlio César Guadanhini, o "Bigato".

Competindo na categoria Master I, faixa azul meio pesado, ela se destacou entre competidoras de alto nível e garantiu um resultado inédito para o município. A atleta enfrentou adversárias experientes ao longo do torneio e demonstrou técnica e preparo físico para alcançar o pódio.

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A competidora, conta que se preparou durante os últimos meses com uma rotina voltada para o torneio. “Aumentei meu número de treinos, passei a treinar duas vezes por dia, em alguns dias até três vezes, contando sempre com meus amigos de treino, meu mestre e principalmente minha amiga e cunhada Ana Carolina Pacheco, que se tornou minha parceira e incentivadora, devo muito desta evolução a ela”, relata.



A conquista também representa um incentivo para outras mulheres que praticam a modalidade na cidade, evidenciando que é possível alcançar resultados expressivos em competições nacionais. “O Jiu Jitsu não é apenas uma arte marcial, é um estilo de vida, te ensina a trabalhar sobre pressão, a ter paciência, respeito, disciplina, confiança. É um esporte completo, se vocês mulheres, meninas têm o desejo de praticar uma arte marcial, um esporte, tenho certeza que o Jiu Jitsu é pra você”, concluiu.

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