Poço artesiano vai ampliar sistema de abastecimento no Pirapó

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto, confirmou, nesta terça-feira (19) uma nova obra para ampliar o sistema de abastecimento de água do Distrito do Pirapó, em Apucarana. O recurso prevê a construção de um novo poço artesiano, no valor de R$ 3,2 milhões, que contará com uma capacidade de impulsionar cerca de 15 litros de água por segundo.



“Este é um sonho antigo do Distrito do Pirapó e que só é possível devido a parceria que temos com a Sanepar e a sensibilidade do governador Ratinho Junior. Apenas com esse poço, teremos água garantida em todas as torneiras do Pirapó. É um momento marcante e que sem dúvidas fortalecerá o desenvolvimento de toda a comunidade”, avaliou Beto Preto.

A previsão é de que as obras tenham início já em janeiro, com um prazo aproximado de 240 dias para finalização. Ao todo, beneficiará mais de 4.600 moradores da região, gerando ainda 90 empregos, diretos e indiretos, durante a operação.

“Desde que tomei posse em 2013, Apucarana recebeu cerca de R$ 300 milhões da Sanepar para a ampliação da rede de água e de esgoto. O resultado foi evidente: passamos de uma cobertura em saneamento de 24% em 2013 para 81% já em 2019. São ações que transformam a vida diária das pessoas e é nosso dever garantir estes recursos”, complementou o secretário.

Também participaram da reunião o diretor comercial da Sanepar, Toco Zanetti, e a diretora de investimentos, Leura Conte de Oliveira.

