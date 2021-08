Da Redação

Uma jovem de 28 anos sofreu uma queda de moto na manhã desta segunda-feira (9), ao ir para o trabalho. O acidente aconteceu no Contorno Sul em Apucarana. Os Bombeiros foram chamados por volta das 7h15.

A mulher reside no Distrito do Pirapó e trabalha na região do Jardim Catuaí, próximo da entrada do bairro, o pneu traseiro estourou e a jovem sofreu a queda.

Conforme os socorristas, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, com ferimentos leves.