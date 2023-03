Pneu de moto estoura e dois ficam feridos na BR-369, em Apucarana

Da Redação

PRF e Samu atenderam o acidente na BR-369, em Apucarana

Um motociclista, de 30 anos, e a passageira, de 36 anos, ficaram feridos após a motocicleta que estavam cair na BR-369, próximo à Grafinorte, em Apucarana, norte do Paraná. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (21), por volta das 20h10.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e encaminhou as duas vítimas, com ferimentos considerados leves, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. O Siate do Corpo de Bombeiros deu apoio ao atendimento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também foi ao acidente, um dos pneus da motocicleta teria estourado e o casal acabou caindo para as margens da rodovia. Eles seguiam no sentido de Arapongas a Apucarana.

Esse foi o segundo acidente registrado na noite desta terça-feira (21) em Apucarana. No Jardim Ponta Grossa, uma motorista de um Fiat Uno ficou ferida após ser atingida por um Corsa. Ela precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirada do veículo.

